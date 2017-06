programa > Notícias > TVE pretende repetir aumento da audiência com transmissão de amistoso do Brasil

A TVE pretende ficar entre as quatro emissoras de maior audiência no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (13/06), durante a transmissão do amistoso entre Brasil e Austrália em rede com a TV Brasil. A narração será de Nivaldo Prieto e comentários de Pelé e Denílson. A transmissão começa às 6h30, mas o jogo está previsto para começar às 7h05 de Brasília.

“Queremos conseguir o mesmo resultado que tivemos no jogo entre Brasil e Argentina, transmitido na última sexta-feira (09/06), quando ficamos em quarto lugar das 7h às 9h, superando Band e Pampa”, afirma o presidente da Fundação Piratini, Orestes de Andrade Jr. Em alguns momentos, informa Orestes Jr, a TVE esteve em terceiro lugar.

O pico de audiência rendeu 4,1% de participação entre os televisores ligados, das 7h30 às 8h, e 3,8%, das 8h30 às 9h. “Historicamente, a TVE fica em último lugar na audiência entre as tevês gaúchas. Mas isso vem mudando nos últimos meses, especialmente no horário noturno, onde reforçamos a programação local. A resposta dos telespectadores têm sido positiva e crescente em termos de audiência”, diz Orestes Jr.

Durante a partida, a emissora vai utilizar a segunda tela com mensagens dos telespectadores pelo Twitter com a hastag #seleçãonaTVBrasil.

SAIBA MAIS

A transmissão dos dois amistosos do Brasil pela TVE acontecem porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comprou o horário da TV Brasil para exibir os amistosos contra a Argentina e também contra a Austrália, ambos em Melbourne.

Pelo contrato firmado com a TV Brasil, a CBF ficá responsável pela geração de imagens, narração, reportagens e comentários das partidas. Como a legislação não permite a veiculação de publicidade nos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a CBF não pode exibir o comercial de seus patrocinadores durante os amistosos.

Serviço:

Amistoso Brasil X Austrália – terça-feira (13), a partir das 6h30, na TVE