TVE Repórter acompanha a rotina do Hospital de Pronto Socorro

O TVE Repórter desta quarta (1/6), às 22h15, é sobre o Hospital de Porto Socorro (HPS) de Porto Alegre. A repórter Simone Feltes e os cinegrafistas Antônio Cioccari e Arsênio Duarte passaram cinco dias acompanhando a rotina dentro do hospital para mostrar o funcionamento do hospital. Eles acompanharam atendimentos leves até um caso de pessoa que chegou em estado grave. O programa vai mostrar a atuação das equipes médicas, de enfermagem e de socorristas do SAMU e como eles atuam para salvar vidas.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (4/6), às 17h30.