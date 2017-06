programa > Destaques, Notícias, TVE Reporter > TVE Repórter apresenta bibliotecas de cidades gaúchas

TVE Repórter apresenta bibliotecas de cidades gaúchas

O programa TVE Repórter desta quinta (22/6), às 22:30, e no domingo, às 17:30, será sobre bibliotecas de cidades gaúchas. Em parceria com a UPFTV, a TV UCPEL e a TV FEEVALE, o programa vai mostrar as bibliotecas de Passo Fundo, Pelotas e da Universidade FEEVALE. Em Porto Alegre, a repórter Lívia Guilhermano e o repórter cinematográfico Rogério Andrade gravaram durante três dias diferentes aspectos da Biblioteca Estadual. O programa vai contar a história das bibliotecas, os acervos, a modernização tecnológica, o público que frequenta estes espaços, os programas de recuperação de livros e as atividades culturais que cada uma deles realiza.

O programa também pode ser conferido via streaming.