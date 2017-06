programa > Notícias, TVE Reporter > TVE Repórter mostra opções de turismo para o inverno

TVE Repórter mostra opções de turismo para o inverno

O TVE Repórter desta quinta (15/6), às 22h30, é uma parceria com a UPFTV. Intitulado Logo Ali, o programa faz um tour pelo estado e mostra as regiões onde se pode fazer turismo no inverno. A equipe visitou uma cachaçaria em Bento Gonçalves, além de mostrar a preservação cultural e arquitetônica do distrito de Linha Evangelista, em Passo Fundo; a cultura italiana de Vila Trentin, em Erechim; e a rota dos vinhos em Faria Lemos, distrito de Bento Gonçalves.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (18/6), às 17h30.