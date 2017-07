programa > Destaques, Faces, Notícias > Atriz Ingra Lyberato é entrevistada no Faces

Atriz Ingra Lyberato é entrevistada no Faces

Filha de cineastas, a baiana Ingra Lyberato estreou no cinema aos 7 anos de idade, fazendo o papel de uma sereia no curta Ementário (1973), dirigido por seu pai Chico Liberato, com roteiro de sua mãe Alba Liberato. Trabalhou em telenovelas de grande sucesso na extinta Rede Manchete, como Pantanal e A História de Ana Raio e Zé Trovão, depois passou para Rede Globo. Em 2002, passou a residir em Porto Alegre. Onde ficou até 2012. Em 2007, venceu o Kikito de de melhor atriz por sua participação em Valsa para Bruno Stein. Ela é a convidada do Faces desta sexta (28/7), às 22h30, que também pode ser conferido via streaming e no domingo (30/7), às 17h.