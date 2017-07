programa > Curta TVE, Destaques, Notícias > Audiovisual enfocando a expectativa de vida das mulheres é exibido no Curta TVE

Audiovisual enfocando a expectativa de vida das mulheres é exibido no Curta TVE

A expectativa de vida de parte da população de mulheres brasileiras é de 35 anos – menos da metade da expectativa de vida da população em geral: 75,2 anos. O filme “Essas mulheres que não envelhecem” é a primeira produção do Projeto Vozes e a atração do Curta TVE desta quarta (19/7), às 22h30.

No curta, são entrevistadas mulheres que contam suas histórias, paixões, anseios e demonstram a vontade de romper com a estatística e poder viver mais do que a sociedade quer impor. Vozes é um projeto audiovisual de caráter documental realizado pela Anú – Laboratório de Jornalismo Social. A proposta é resgatar um olhar mais humano sobre pessoas que fazem parte de populações em que desigualdades, opressões e resistência são cotidianas, dado o contexto social que vivemos. A partir do relato de suas experiências de vida, suas paixões, seus afetos, se pretende criar um retrato em que elas possam ser protagonistas para contar e construir suas próprias histórias.

O programa também pode ser conferido via streaming.