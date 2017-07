programa > Destaques, Faces, Notícias > Colunista social Paulo Gasparotto é entrevistado no Faces

Colunista social Paulo Gasparotto é entrevistado no Faces

O Faces sexta (14/7), às 22h30, recebe o jornalista, colunista social e leiloeiro, Paulo Gasparotto. Nascido em 1937, Paulo Raymundo Gasparotto tem cinquenta anos de carreira dedicada ao colunismo social. Manteve coluna no Correio do Povo, Zero Hora, O Sul, entre outros. Atualmente, mantém o site (https://www.paulogasparotto.com.br/).

Em 2010, recebeu o título de cidadão honorífico de Porto Alegre por sua “prestação de serviços relevantes à sociedade porto-alegrense com as divulgações em seus espaços na mídia”. Este ano, ele foi tema de exposição “Paulo Gasparotto – 50 anos de colunismo social”, apresentada em abril deste ano no Shopping Iguatemi, com curadoria de Paula Ramos. Ainda em abril, também foi tema da exposição ‘Paulo Gasparotto – Certas pequenas loucuras…’, que foca nas coleções do artista, que vão de arte sacra e antiguidades, passando por imagens de Porto Alegre e pelo fascínio por pés, cães e jardins.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (16/7).