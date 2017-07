programa > Frente a Frente, Notícias > Crise econômica por que passam estados brasileiros é tema do Frente a Frente

Crise econômica por que passam estados brasileiros é tema do Frente a Frente

A grande crise por que passam muitos estados, especialmente o RS, têm cinco grandes causas, três estruturais e duas conjunturais. Duas das primeiras tiveram origem no passado e foram se agravando com o tempo. São elas: a previdência e a dívida. A outra causa estrutural é a queda relativa da arrecadação do ICMS nos principais estados. As duas causas conjunturais dizem respeito à recessão econômica e os reajustes excessivos do período 2011-2014. As duas causas conjunturais dizem respeito à recessão econômica, e aos reajustes salariais excessivos do período 2011-2014. Quem dá essas explicações para os graves problemas dos estados brasileiros é o economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos, que é o convidado do Frente a Frente desta quinta (27/7), às 23h.

Participam do programa como entrevistadores convidados Leonardo Vieceli, da Zero Hora; Roberto Brenol, colunista do Jornal do Comércio; e Vinícius Spindler, que atua com Comunicação Corporativa.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (30/7), às 15h30.