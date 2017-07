programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Frente a Frente recebe a presidente do Hospital de Clínicas

Desde janeiro deste ano, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é presidido pela cardiologista Nadine Oliveira Clausell. A médica é a convidada do Frente a Frente desta quinta (6/7), às 23h, que tem mediação do jornalista Vitor Dalla Rosa.

Nos 46 anos de história da instituição, esta é a primeira vez que uma mulher assume esse cargo. O Hospital de Clínicas é o único hospital universitário da capital, responsável por 25% dos atendimentos de alta complexidade da Região Metropolitana. Participam como entrevistadores convidados, os jornalistas Lúcia Robinson Achutti, do site Rosal Comunica.com; Cadu Caldas, repórter do jornal Zero Hora; e Paula Oliveira de Sá, diretora executiva da Vitrine de Notícias.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (9/7), às 15h30.