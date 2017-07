programa > Frente a Frente, Notícias > Frente a Frente recebe professor da geografia da UFRGS para falar sobre aquecimento global

A comunidade científica mundial está cada vez mais preocupada com a batalha na redução da emissão de gases que causam o efeito estufa, principalmente depois da saída dos Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris. Responsável por 15% das emissões globais desses gases, o país é o segundo maior contribuinte mundial para o aquecimento global, superado apenas pela China. Para falar sobre esse assunto o Frente a Frente desta quinta (20/7), às 23h, recebe o professor titular de Geografia Polar e Glaciologia da UFRGS. Participam como entrevistadores convidados, Roberto Villar Belmonte, professor da Uniritter e jornalista ambiental; Henrique Massaro, repórter do Jornal Correio do Povo; e a jornalista ambiental Silvia Marcuzzo. A apresentação é de Renato Martins.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (23/7), às 15h30.