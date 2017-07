programa > Curta TVE, Destaques, Notícias > Hospital Colônia Itapuã é tema de filme exibido no Curta TVE

Hospital Colônia Itapuã é tema de filme exibido no Curta TVE

Distante de outros centros urbanos, Itapuã (RS) é uma comunidade com hábitos bem característicos. Na cidade, está o antigo Hospital Colônia Itapuã, construído em 1940 para isolar pacientes de hanseníase, durante o governo Vargas. A localidade, que abrigou 1454 pessoas durante mais de 70 anos de existência, conta hoje com apenas 35 moradores, todos acima de 60 anos. Este é o tema de “A cidade”, de Liliana Sulzbach, a atração do Curta TVE desta quarta (5/7), às 22h30. O programa também pode ser conferido via streaming.