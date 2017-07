programa > Destaques, Faces, Notícias > Humorista André Damasceno é entrevistado no Faces

André Damasceno é engenheiro civil e professor de matemática. Ficou nacionalmente conhecido quando trabalhou com o Chico Anysio, na “Escolinha do professor Raimundo”, em 1993, na Rede Globo. No mesmo ano, recebeu o Prêmio de Artista destaque da Rede Globo. Damasceno ainda integrou o elenco da “Escolinha do Barulho”, na Rede Record, com o personagem Magro do Bonfa. O humorista, que também esteve presente no Zorra Total, interpretando o ex-presidente Lula, é o entrevistado do Faces desta sexta (21/7), às 22h30.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (23/7), às 17h.