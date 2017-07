Início > Destaques, Galpão Nativo, Programas > Julian e Juliano e Só Vanerão tocam no Galpão Nativo

Julian e Juliano e Só Vanerão tocam no Galpão Nativo

O Galpão Nativo deste domingo (9/7), às 8h, recebe a dupla Julian e Juliano e Só Vanerão, um grupo de Osório. Também, tem a participação do neto de Teixeirinha, Giuliano Teixeira, que apresenta sucessos do avô. No quadro Porteira Aberta, que tem apresentação de Demétrio Xavier está o Tablado Andaluz mostrando a cultura flamenca.

O programa também pode ser conferido na terça (11/7), às 22h30, e sábado (15/7), às 8h, além de via streaming.