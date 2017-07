programa > Destaques, Notícias, Programa Nação > Nação apresenta documentário sobre o impacto do colonialismo em Cabo Verde

Nação apresenta documentário sobre o impacto do colonialismo em Cabo Verde

O Nação desta sexta (14/7), às 23h, apresenta mais um documentário da série “Racismo em Português”. A produção é da Agência Portuguesa Pública, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.

O colonialismo desligou Cabo Verde da África. Os cabo-verdianos podem ter-se reconciliado com os seus colonizadores mas o país ainda não encontrou o seu lugar no continente africano. Mais do que em milhas ou quilômetros, essa distância se mede através dos séculos de colonialismo português.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (16/7), às 19h.