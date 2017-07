Início > Programa Nação, Programas > Nação exibe o terceiro episódio da série “Racismo em português”

O Nação deste sexta (7/7), às 22h30, exibe mais um episódio da série “Racismo em português”, produção da Agência Portuguesa Pública em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.

O episódio “Os que limpavam nunca viam quem sujava” conta a história do racismo em Moçambique, onde ainda hoje, depois 40 da sua independência, ainda existem marcas do racismo: migroagressões no cotidiano, desigualdade econômicas que convivem com as raciais e um complexo de inferioridade entre a população negra.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (9/7), às 19h.