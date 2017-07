programa > Destaques, Notícias, Obra Prima > Ospa apresenta concerto gravado na Igreja da Ressureição

O Obra Prima deste domingo (30/7), às 14h, apresenta segundo concerto da Série Igrejas 2017 da Ospa, que ao longo do levará apresentações para diferentes templos da Capital gaúcha. Este foi gravado na Igreja da Ressurreição e teve regência do maestro uruguaio Martin Garcia. No programa, obras de Mikhail Glinka, Ralph Vaughan Williams e Wolfgang Amadeus Mozart. Os solos ficaram a cargo de Wilthon Matos, tubista da Ospa.

O programa inicia com a Abertura da ópera “Ruslan e Ludmila”, de Mikhail Glinka (1804-1857). Na segunda parte da noite, a orquestra executa a última das sinfonias compostas por Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): a “Sinfonia nº 41”, também conhecida por “Júpiter”. Estreada em 1791, ano da morte do compositor, a obra combina o rigor da técnica do contraponto, característico do período barroco, com a linguagem própria de Mozart.

O programa também pode ser conferido via streaming.