programa > Destaques, Faces, Notícias > Presidente da Abrasel é entrevistado no Faces

Presidente da Abrasel é entrevistado no Faces

Eleito em novembro presidente do Conselho de Administração Nacional da Abrasel, Pedro Geraldo Paranhos Hoffmann é caxiense, tem 55 anos e começou sua trajetória ligada à gastronomia, em 1985, em sua terra natal, com o Restaurante Belaria. Sua atuação na área gastronômica é consequência de um hobbie desenvolvido ao longo da vida, fazendo uma equilibrada combinação entre experiência profissional e gosto pessoal, o que resultou em empreendimentos de sucesso. Ele é o entrevistado do Faces desta sexta (7/7), às 22h15.

Em 1988, em Porto Alegre, montou o Al Dente, e, em 1993, criou o Birra & Pasta, apresentando à cidade um novo conceito em termos de serviço, decoração e culinária; em 1995, participou da reestruturação do lendário IL Gattopardo. Em 1997, foi para Vila Velha, no Espírito Santo, onde montou os restaurantes Il Capitano e Titanic II.

O programa também pode ser conferido via streaming.