Rio Gravataí é tema do TVE Repórter



O TVE Repórter desta quinta (13/7), às 22h30, é sobre o Rio Gravataí, um dos cinco rios mais poluídos do Brasil. O repórter Nilton Schuler e o repórter cinematográfico Rogério Andrade percorreram o rio e mostram duas realidades diferentes. Na foz, perto das áreas urbanas, o rio está quase sem vida pelo excesso de esgotos sem tratamento e sujeira jogados no leito. Indo em direção às nascentes, o rio mostra toda a exuberância e beleza no conjunto de banhados, águas limpas e preservadas. O programa também vai mostrar projetos sustentáveis e o problema da retirada de água para as lavouras de arroz.

O programa também pode ser conferido via streaming.