O Roda Viva recebe o senador Cristovam Buarque para falar sobre o conturbado momento político vigente no Brasil. Apresentada por Augusto Nunes, a entrevista vai ao ar ao vivo nesta segunda-feira (10/7), às 22h15, na TVE, em rede com a TV Cultura.

Professor universitário e engenheiro mecânico por formação, Cristovam Buarque entrou na vida política em 1995, quando foi eleito governador do Distrito Federal após ganhar destaque na reitoria da Universidade de Brasília. Eleito senador pelo Partido Popular Socialista do Distrito Federal (PPS-DF), Cristovam comenta a crise política vivida no País.

Na última semana, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma denúncia contra o presidente Michel Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) pelo crime de corrupção passiva. É a primeira vez na história do Brasil que um comandante máximo em exercício responde por esse tipo de acusação.

Compondo a bancada de entrevistadores, o programa recebe o jornalista Jefferson Del Rios; Pedro Venceslau, repórter de política de O Estado de S.Paulo; Thais Bilenky, repórter de política da Folha de S.Paulo; a diretora de redação da sucursal de Brasília da revista IstoÉ, Débora Bergamasco; e Thiago Uberreich, repórter da rádio Jovem Pan.