TVE Repórter aborda as tecnologias assistivas

O programa TVE Repórter desta quinta (6/7), às 22h30, será sobre tecnologias assistivas, que são sistemas de comunicação e informação que ajudam pessoas com deficiência a se relacionarem com o mundo. A repórter Lívia Guilhermano conversa com pessoas e cuidadores de indivíduos com diversos tipos de deficiência e mostra como eles se conectam com o mundo com a ajuda de equipamentos, que utilizam diversos tipos de tecnologias. O programa também vai mostrar como crianças com autismo e síndrome de down convivem com familiares, amigos e colegas de aula.

O programa também pode ser conferido via streaming.