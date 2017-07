programa > Galpão Nativo, Notícias > Valdomiro Mello se apresenta no Galpão Nativo

Valdomiro Mello se apresenta no Galpão Nativo

O Galpão Nativo deste domingo (16/7), às 8h, recebe o cantor e repentista Valdomiro Mello. Seu estilo remete aos bons tempos de Teixeirinha e Gildo de Freitas, uma mescla de canto e declamação. Ainda, tem reportagem sobre a Tafona da Canção Nativa de Osório, 27º edição do evento que acontece em setembro de 2017. No quadro Porteira Aberta, com apresentação do Demétrio Xavier, será abordada a cultura flamenca, com apresentação do Tablado Andaluz.

O programa também pode ser conferido na terça (18/7), às 22h30, e no sábado (22/7), às 8h, além de via streaming.