César Santos e Beto Mayer tocam no Galpão Nativo

As atrações deste domingo (6/8), às 8h, do Galpão Nativo são Cesar Santos e Beto Mayer. O programa também pode ser conferido via streaming e na terça (8/8), às 22h30, e no sábado (11/8), às 8h.

Cesar Santos tem mais de 20 músicas gravadas, e já se apresentou em Mar Del Plata e Buenos Aires, além do Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Beto Mayer nascido e criado em Capão da Canoa é uma figura “Forte de Palco” atingindo todo tipo de público. Seu show possui um repertório de apelo popular onde canta alguns de seus sucessos já consagrados como: Louco por chamamé, Amorosa, Jaguatirica, Bom guri e Vá embora não; além de outras canções.