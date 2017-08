programa > Curta TVE, Destaques, Notícias > Curta TVE apresenta filme sobre os novos imigrantes e refugiados que vem ao RS

Curta TVE apresenta filme sobre os novos imigrantes e refugiados que vem ao RS

O Curta TVE apresenta nesta quarta (9/8), às 22h30, apresenta o filme “Quem vem de lá”, que tem direção do Coletivo de Anú, Laboratório de Jornalismo Social. O audiovisual faz parte do Projeto Vozes, criado por este coletivo.

O filme é um retrato da vida de imigrantes e refugiados no Rio Grande do Sul. Após o filme, o apresentador Domício Grillo conversa com Gabrielle de Paula, integrante do Coletivo Anú. Este é o segundo doc do projeto Vozes que o Curta TVE exibe, o primeiro foi “Essas mulheres que não envelhecem”, sobre a expectativa de vida das mulheres travestis e transexuais.

O programa também pode ser conferido via streaming.