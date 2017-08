programa > Destaques, Faces, Notícias > Diretor da destilaria Weber Haus é entrevistado no Faces

Diretor da destilaria Weber Haus é entrevistado no Faces

O Faces desta sexta (4/8), às 22h30, recebe Evandro Weber, diretor da marca. Ele fala sobre a tradição desta família de imigrantes alemães que produzem o mais brasileiro dos destilados: a cachaça. Começou com um dos pilares da empresa: a estrutura familiar. O avó de Evandro está no começo da história. Ele começou a produzir cachaça utilizando o método para produção de Schnapps, bebida alemã feita a partir da batata inglesa.

O pai de Evandro tomou gosto pela produção. Em 1948, oficializou a bebida. Chamou-a de cachaça Primavera. Em 2001, Evandro assumiu os negócios e mudou o nome da marca. A transformou em Weber Haus. Entre uma troca de nome e outra, o que ficou foi a participação da família no negócio.

A destilaria, onde, em 1948, Weber começou a cachaça artesanal para o consumo, está hoje instalado em plena Rota Romântica – uma região montanhosa do Rio Grande do Sul, que foi historicamente conhecido como um marco da colonização alemã no extremo sul do Brasil.

