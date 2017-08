programa > Destaques, Galpão Nativo, Notícias > Galpão Nativo apresenta pout pourri de atrações deste ano

Galpão Nativo apresenta pout pourri de atrações deste ano

O Galpão Nativo deste domingo (13/8), às 8h, apresenta canções inéditas de vários músicos e grupos que estiveram no programa neste ano. Entre outras atrações, teremos Julian e Juliano & Só Vanerão, Samuca do Acordeon, Os Irmãos Machado, Délcio Tavares, Grupo Rodeio e Shana Müller agora e também no inicio de sua carreira.

O programa também pode ser conferido via streaming e na terça (15/8), às 22h30, e no sábado (19/8), às 8h.