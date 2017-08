programa > Destaques, Faces, Notícias > Músico Edu K é entrevistado no Faces

Natural de Porto Alegre Eduardo Dornelles, ou apenas Edu K, é um músico e produtor musical brasileiro, mais conhecido pelo seu trabalho como vocalista da banda de rock Defalla. Ele é o entrevistado do Faces desta sexta (11/8), às 22h30.

Com o hiato da banda em 2004, Edu começou a trabalhar em sua carreira solo internacional voltada para a música eletrônica. Em 2009, também anunciou seu envolvimento como vocalista da banda de glam rock brasileira Teenage Disco Hell e de outra, com ex-membros do Defalla. Durante as décadas de 1980 e 90, Edu também participou de uma série de bandas de rock como Cyco, Vernon Walters, Groo Brothers, Offside for Feal e Elektra.

O programa também pode ser conferido via streaming (www.tve.com.br/tve-ao-vivo).