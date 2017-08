programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Tarcísio Michelon é entrevistado no Frente a Frente

Tarcísio Michelon é entrevistado no Frente a Frente

Responsável pelo crescimento e consolidação do turismo na Serra Gaúcha, apontado por todos como responsável pela articulação da estrutura turística de Bento Gonçalves, Tarsísio Michelon é um empresário visionário que apostou no setor enquanto todos achavam que a única fonte de renda região seria a indústria metal-mecânica. Ele é o entrevistado do Frente a Frente desta quinta (10/8), às 23h.

O programa recebe como entrevistadores convidados Lilian Lima, jornalista fundadora do site “As boas coisas da vida”; Irineu Guarnier, jornalista, editor do blog Cave Guarnier; e Henrique Raizler, comunicador, empreendedor e diretor da Mapamundi Turismo e Negócios Globais. A apresentação é de Renato Martins.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (13/8), às 15h30.