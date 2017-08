programa > Destaques, Notícias > TVE e FM Cultura retomam grande cobertura do Festival de Cinema de Gramado

Fundação Piratini terá ainda premiação para melhor curta-metragem gaúcho

Aos 45 anos do Festival de Cinema de Gramado, a TVE e a FM Cultura retomam a grande cobertura do evento. “Dessa vez, a TVE estará com equipes permanentes do primeiro até o último dia do festival”, destaca Tatiana Forster, diretora de programação da Fundação Piratini.

O planejamento envolve ainda ações no pré-festival, com drops da história da premiação ao longo da programação e entrevistas de serviço do evento no programa Panorama, que vai ao de segunda a sexta, das 19h15 às 20h15. A cobertura diária do evento contará com a repórter Dalva Bavaresco. Ela vai fazer boletins ao vivo para os programas Estação Cultura e Radar além de ancorar o Panorama recebendo entrevistados.

A repórter Patrícia Salvadori vai acompanhar tudo o que acontece nas mostras paralelas e principal, bem como a rotina da cidade que recebe artistas e turistas de vários lugares do mundo. “Queremos mostrar as várias faces do festival de cinema, das ruas à tela do palácio dos festivais. Gramado se transforma e isso será retratado nas reportagens, entrevistas e comentários exibidos na programação da TVE”, afirma Laura Rejane Manfrim, diretora de jornalismo da TVE. “A história do Festival de Cinema de Gramado se confunde com a da TVE e da Fm Cultura, que sempre apoiaram a realização do evento, divulgando suas ações para todo o Estado. Estamos simplesmente retomando isso”, afirma o presidente da Fundação Piratini, Orestes de Andrade Jr.

TVE premia melhor curta-metragem gaúcho

Em parceria com a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), a Fundação Piratini vai conceder o “Prêmio Aquisição TVE 2017”. Uma comissão formada por representantes da Fundacine, Tecna, TVE, FM Cultura e críticos de cinema vão escolher o melhor curta-metragem da “Mostra Assembleia Legislativa de Curtas Gaúchos”. O vencedor receberá o prêmio de R$ 3 mil. Além disso, o programa Curta TVE especial exibirá no mês de setembro, os 18 competidores da mostra.

FM Cultura em Gramado

Já a FM Cultura 107.7 contará com o apresentador Renato Martins ancorando o programa Café Cultura, de segunda a sexta, durante todos os dias do festival. Além das notícias da manhã, o jornalista vai trazer todo o serviço para o dia do evento. Integrada com a TVE, os repórteres também farão entradas ao vivo e reportagens nos programas Cultura na Mesa e Cultura Clube.

O 45° Festival de Cinema de Gramado acontece na Serra Gaúcha do dia 17 até o dia 26 de agosto. Com apoio da Assembleia Legislativa, a TVE vai transmitir a cerimônia do Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas 2017.