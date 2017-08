programa > Destaques, Notícias, Obra Prima > TVE exibe concerto da Ospa interpretando obras de Alexander Scriabin

TVE exibe concerto da Ospa interpretando obras de Alexander Scriabin

O Obra Prima deste domingo (13/8), às 14h, apresenta concerto da Ospa gravado no Salão de Atos da UFRGS. Sob a batuta do maestro Manfredo Schmiedt, a sinfônica interpretou, pela primeira vez, duas grandes obras de Alexander Scriabin: o “Concerto para Piano e Orquestra” e a “Sinfonia nº 1”.

A primeira música do repertório foi o “Concerto para Piano e Orquestra”, que teve a bela interpretação do solista georgiano Guigla Katsarava, acompanhado pela sinfônica. Já na segunda parte da noite, a orquestra tocou a “Sinfonia nº 1”, que teve a participação especial do Coro Sinfônico da Ospa, grupo formado por mais de 80 vozes, e dos cantores solistas Natália Pereira (mezzosoprano) e João Ferreira Filho (o tenor).

O programa também pode ser conferido via streaming.