TVE faz duas transmissões ao vivo neste sábado

A TVE transmite neste sábado, 26 de agosto, dois eventos de relevância estadual, nacional e internacional. Às 18h30, a emissora pública dos gaúchos exibe, ao vivo, a Opera Gaúcha Expointer 2017, em comemoração as 40 edições históricas do maior evento do agronegócio do Rio Grande do Sul. Mais tarde, às 20h, a TVE transmitirá também ao vivo a premiação do 45º Festival de Cinema de Gramado.

O show com artistas gaúchos, cavalarianos e bailarinos será exibido do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A apresentação será de Demétrio Xavier, com participação especial do músico Elton Saldanha.

Em parceria com a TV Assembleia, direto do Palácio dos Festivais, a TVE mostrará os ganhadores dos Kikitos dos filmes brasileiros e estrangeiros. O resumo do festival realizado durante a semana, os bastidores do evento e a chegada das estrelas nacionais e internacionais serão acompanhadas pelos repórteres Dalva Bavaresco e Gabriel Raimundi do tapete vermelho da rua Coberta de Gramado. Os comentários serão da dupla de críticos Renato Martins e Matheus Donez, que assistiram todos os filmes apresentados no festival.

“Depois da transmissão conjunta da Mostra de Curtos Gaúchos, sugerimos a TV Assembleia repetirmos a parceria que teve ampla repercussão em todo o Estado. Cooperação acertada, teremos, pela primeira vez, a união da TVE e da TV Assembleia para a transmissão da festa dos Kikitos com um jeito só nosso, feito especialmente para os telespectadores gaúchos”, afirma Orestes de Andrade Jr., presidente da Fundação Piratini, que administra a TVE e a FM Cultura. “Acredito muito em parcerias. Além das diferenças, temos de achar temas convergentes para trabalharmos em favor da cultura gaúcha. É isso que estamos fazendo”, observa Orestes Jr.

Serviço

A TVE/RS pode ser sintonizada na região da grande Porto Alegre e imediações no sistema digital aberta, no canal 7.1, pelo canal 7 da NET, ou ainda, por tve.com.br/tve-ao-vivo. Já a TV AL pode ser sintonizada pelo canal aberto digital 61.2, na Região Metropolitana de Porto Alegre; pelo canal 16 da NET, na capital e cidades polo; e pela internet, no endereço www.al.rs.gov.br/tvassembleia. O evento de entrega dos Kikitos também será transmitido pelo Live da página da Assembleia no Facebook.