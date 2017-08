programa > Destaques, Notícias, TVE Reporter > TVE Repórter aborda projeto que usa a arte como forma de reinserção social

Nesta quinta-feira (17/8), às 22h30, o TVE Repórter mostra o trabalho do ARTINCLUSÃO, projeto realizado por uma equipe de especialistas que busca a utilização da arte como forma de reinserção social em escolas, na Fase e no Instituto Psiquiátrico Forense. Durante uma semana, a repórter Marta Kroth e o cinegrafista Clóvis Santacatarina acompanharam o trabalho do professor Aloizio Pedersen e sua equipe nas atividades realizadas com alunos da escola Padre Réus, com internos da FASE e pacientes do IPF. O programa mostra as obras de arte produzidas e depoimentos de jovens sobre como esta atividade ajuda na reeducação e inserção social.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (20/8), às 17h30.