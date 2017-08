programa > Notícias, TVE Reporter > TVE Repórter apresenta programa sobre galerias de arte em Porto Alegre

O TVE Repórter inicia nesta quinta (10/8), às 22h30, a temporada de programas inéditos do segundo semestre de 2017. O primeiro programa será sobre galerias de arte em Porto Alegre.

A cidade tem mais de 40 galerias com propostas diferentes, a maior parte no Centro Histórico e que estão alterando o mercado de arte na capital. A repórter Patrícia Salvadori e o repórter cinematográfico Rogério Tavares percorreram quatro galerias de arte com propostas diferentes. Eles entrevistaram artistas plásticos residentes, mostraram o acervo e a relação destes espaços com a comunidade.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (13/8), às 17h30.