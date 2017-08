programa > Destaques, Notícias > TVE reprisa cerimônia de lançamento da 40° Expointer nesta sexta e sábado

TVE reprisa cerimônia de lançamento da 40° Expointer nesta sexta e sábado

Cobertura ao vivo mobilizou cerca de 30 profissionais

A TVE transmitiu, nesta quarta-feira (10/08), a cerimônia de lançamento da 40º edição da Expointer. A emissora começou a transmissão às 9h30 entrevistando autoridades e seguiu até próximo do meio-dia com o encerramento do evento. Ao todo, cerca de 30 profissionais estiveram envolvidos na operação que veiculou a atração na TV e também no site da emissora, com o apoio cultural da EGR. A produção será reprisada na madrugada de sexta e sábado (1h), no sábado à tarde (16h) e no domingo (22h).

O evento que ocorria tradicionalmente no Palácio Piratini, esse ano foi apresentado do Theatro São Pedro. Além dos anúncios e discursos oficiais, a cerimônia teve apresentação do Guri de Uruguaiana, um musical da Ópera Gaúcha, que executou a música tema da edição 2017 da Expointer, e ainda da Orquestra da Câmara do Theatro de São Pedro. “Exibimos o lançamento da Expointer este ano pela simbologia dos seus 40 anos e por envolver diversas apresentações artísticas e culturais, no Theatro São Pedro”, afirma o presidente da Fundação Piratini, Orestes de Andrade Jr. “Recebemos inúmeras manifestações elogiando a transmissão”, destaca.

A maior feira a céu aberto da América Latina ocorre de 26 de agosto a 3 de setembro de 2017, no Parque de Exposições Assis Brasil, e reunirá as últimas novidades da tecnologia agropecuária e agroindustrial, o melhor da genética e as raças de maior destaque criadas no Estado.