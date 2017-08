programa > Destaques, Notícias > TVE terá programa especial ao vivo da 40° Expointer

TVE terá programa especial ao vivo da 40° Expointer

Rio Grande Rural será transmitido da feira em parceria com a Emater

A Fundação Piratini prepara mais uma grande cobertura para a 40° edição da Expointer. O programa Rio Grande Rural passa ser transmitido de segunda a sexta-feira às 17h. A atração será apresentada por Renato Martins junto com Marco Medrona e Ellen Bonow, apresentadores aos fins de semana do programa. Em parceria com a Emater, o Rio Grande Rural terá uma hora de duração para destacar os eventos da feira e receber convidados na Casa da TVE e FM Cultura no Parque de Exposições Assis Brasil.

A cobertura será estendida para entradas ao vivo dentro do Panorama, a partir das 19h15, com reportagens das equipes que estarão no parque durante todo o tempo da feira e ainda uma edição exclusiva do TVE Repórter. O programa acompanhou toda a preparação de algumas propriedades até a participação efetiva na Expointer. O resultado será apresentado no dia 14 de setembro às 22h30. “A nossa cobertura vai além do factual da Expointer. Vamos discutir grandes temas do agronegócio e da agricultura familiar”, afirma Laura Rejane Mamfrim, diretora de jornalismo da TVE.

O espetáculo inédito “Show Opera Gaúcha”, que será apresentado na abertura da exposição, no sábado, dia 26, às 18h30, terá transmissão ao vivo da TVE para todo o Rio Grande do Sul. “A cobertura da TVE e da FM Cultura será especial como é o evento deste ano, que celebra suas 40 edições”, destaca Orestes de Andrade Jr., presidente da Fundação Piratini. “A principal feira de agronegócio do Estado está ainda mais cultural, combinando muito com a programação das nossas duas emissoras”, acrescenta.

O Frente a Frente com o governador José Ivo Sartori também será gravado na Casa Branca na Expointer e será veiculado na quinta-feira, dia 31.

Cultura na Expointer

A FM Cultura 107.7 terá a repórter Anália Barth durante todo o evento para trazer informações sobre as apresentações, shows e toda a agenda de atrações que fazem com que famílias, escolas e o público em geral se desloquem até o parque. As informações estarão diariamente no Cultura na Mesa, ao meio-dia, e no Cultura Clube às 14h. “Vamos seguir a nossa linha editoral e reportar essa cultura dos gaúchos que move milhares de pessoas até a Expointer para a diversão.”, destaca Jaques Machado, coordenador de jornalismo da FM Cultura.

A maior feira a céu aberto da América Latina ocorre de 26 de agosto a 3 de setembro de 2017, no Parque de Exposições Assis Brasil, e reunirá as últimas novidades da tecnologia agropecuária e agroindustrial, o melhor da genética e as raças de maior destaque criadas no Estado.