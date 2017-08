programa > Destaques, Notícias > TVE transmite nesta quinta-feira o lançamento da 40ª Expointer

TVE transmite nesta quinta-feira o lançamento da 40ª Expointer

O governo do Estado lança, nesta quinta-feira (10), às 10h, no Theatro São Pedro, a Expointer 2017. A cerimônia de lançamento vai comemorar as 40 edições de um dos maiores eventos do agronegócio na América Latina.

Maior feira a céu aberto da América Latina, a Expointer ocorrerá entre 26 de agosto e 3 de setembro de 2017 no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, e reunirá as ultimas novidades da tecnologia agropecuária e agroindustrial. Estarão expostas as mais modernas máquinas, o melhor da genética e as raças de maior destaque criadas no Estado.

O evento de lançamento pode ser acompanhado ao vivo, a partir das 10h, pelo canal 7.1 e via streaming no site da TVE.