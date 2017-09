programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Câncer infantil é tema do Frente a Frente

Câncer infantil é tema do Frente a Frente

A cada ano, 12 mil novos casos de câncer infantil são registrados no Brasil. É a segunda maior causa de morte entre crianças e adolescentes, segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Para falar sobre essas doenças, os avanços da medicina na área e sobre o trabalho do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul, o Frente a Frente desta quinta (14/9), às 23h, recebe o oncologista pediátrico Algemir Lunardi Brunetto, diretor-presidente da entidade.

Participam como entrevistadores convidados, Lauro Quadros, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto do Câncer Infantil; Clarice Ledur, repórter do Jornal O Sul; e Cezar Gonçalves Rodrigues, editor-chefe do jornal online Conceito Saúde. A apresentação é de Renato Martins.

O programa também pode ser conferido via streaming.