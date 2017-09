programa > Destaques, Notícias, TVE Reporter > Expointer é tema do TVE Repórter

Expointer é tema do TVE Repórter

O TVE Repórter desta quinta (21/9), às 22h30, é sobre a Expointer. A repórter Lisele Felix e o cinegrafista Ademar Izaguirres vão mostrar como é a produção de quatro setores importantes da economia primária – criação de pequenos animais, agroindústria familiar, cavalos criolos e genética de raça -, no campo e depois como foi a participação deles na Expointer. Também serão destacadas as principais atividades da Exposição, como o concurso Freio de Ouro.

O programa também pode ser conferido via streaming.