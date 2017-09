programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Frente a Frente recebe o compositor Luiz Carlos Borges

Frente a Frente recebe o compositor Luiz Carlos Borges

Para celebrar o Dia do Gaúcho, o Frente a Frente desta quinta (21/9), às 23h, conversa sobre o cenário da música regional com o compositor Luiz Carlos Borges, que tem mais de 30 discos gravados, além de participação em trabalhos de amigos e colegas. Borges fala sobre o modelos dos festivais regionais e sobre os próximos trabalhos que serão lançados em breve. Como entrevistadores convidados, o programa recebe Shana Müller, jornalista, cantora e apresentadora do Galpão Criolo da RBS TV; e o músico Demétrio Xavier, apresentador do programa Cantos do Sul da Terra da FM Cultura. A apresentação é de Renato Martins.

O programa também pode ser conferido via streaming.