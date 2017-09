programa > Galpão Nativo, Notícias > Galpão Nativo recebe o músico Antônio Gringo

Galpão Nativo recebe o músico Antônio Gringo

O Galpão Nativo deste domingo (24/9), às 8h, conta com dois blocos com a música de Antônio Gringo. Ele mostra algumas de suas canções, além de conversar com o apresentador Elton Saldanha. No último bloco, tem entrevista com Eduardo Rocha, fotógrafo e curador de duas mostras fotográficas em cartaz até o final de setembro: Interiores e Letra&Luz, além de falar de seus projetos voltados à cultura tradicionalista riograndense.

O programa também pode ser conferido via streaming e na terça (26/9), às 22h30, e no sábado (30/9), às 8h.