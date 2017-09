programa > Galpão Nativo, Notícias > Galpão Nativo recebe Os Posteiros neste domingo

O Grupo Os Posteiros nasceu nas primeiras edições da Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana. Mais precisamente, em 1977, por ocasião da 7º edição. Entre seus trabalhos destacam-se peças de inestimável valor para a cultura musical do Estado. O grupo está resgatando sua história, apresentando um repertório comemorativo a seus 40 anos. O grupo é uma das atrações do Galpão Nativo deste domingo (17/9), às 8h. O programa também pode ser conferido via streaming e na terça (19/9), às 22h30, e no sábado (23/9), às 8h.