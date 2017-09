programa > Frente a Frente, Notícias > Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo é tema do Frente a Frente

As Jornadas Literárias de Passo Fundo ocorrem há 36 anos e estão entre as maiores movimentações literárias da América Latina. São promovidas conjuntamente pela Universidade de Passo Fundo (UPF) e pela Prefeitura de Passo Fundo, contribuindo com a ampliação do cenário de leitura na cidade, na região e no estado. A 16ª Jornada Nacional de Literatura e 8ª Jornadinha Nacional de Literatura acontecem de 2 a 6 de outubro de 2017. As jornadas são o tema do Frente a Frente dessa quinta (28/9), às 23h, que também aborda a importância da leitura e a qualidade da literatura brasileira atualmente. O entrevistado é Miguel Rettenmaier, um dos coordenadores do evento.

O programa também pode ser conferido via streaming.