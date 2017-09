programa > Destaques, Notícias, Programa Nação > Nação conta a história do Massacre de Porongos nesta quarta

Nação conta a história do Massacre de Porongos nesta quarta

O Nação desta semana volta a 20 de setembro de 1835, quando começou a batalha mais importante da história do Rio Grande do Sul. Comemorada até hoje, a Guerra dos Farrapos, também conhecida por Revolução Farroupilha, colocou de um lado os grandes e poderosos estancieiros gaúchos e do outro o império. Mas, a guerra que adquiriu até um caráter separatista, teve um capítulo que ainda hoje é polêmico e, até mesmo, ignorado: o Massacre de Porongos. O programa vai ao ar nesta sexta (15/9), às 23h.

Em novembro de 1844, a guerra estava perto do fim, mas uma questão permanecia sem solução: a dos escravos libertos pela República para servir ao exército republicano. Para o Império Brasileiro, assim como para os lideres farroupilhas era inaceitável reconhecer a liberdade de escravos. Era noite e estavam todos sem armas, condição fundamental para que os governos pudessem negociar a paz. No acampamento da curva do arroio Porongos, atual município de Pinheiro Machado, o coronel Teixeira Nunes e seu corpo de Lanceiros Negros descansavam. Foi então que apareceu Francisco Pedro de Abreu, o Moringue, de surpresa, quebrando o decreto de suspensão de armas e massacrando os escravos. Ainda, a apresentadora Fernanda Carvalho conversa com o jornalista, escritor e professor Juremir Machado da Silva, que escreveu “História Regional da Infâmia” sobre o episódio.

O programa também pode ser conferido via streaming.