O corpo feminino é o tema do TVE Repórter

O TVE Repórter desta quinta (14/9), às 22h30, é sobre o corpo feminino. A reportagem de Angélica Coronel e imagens de Ademar Izaguirres entrevista mulheres que não seguem o padrão convencional de cuidados com o seu corpo e optaram por métodos mais naturais e, segundo elas, menos agressivos. O programa vai mostrar mulheres que não se depilam, que tem outra relação com o ciclo menstrual e que buscam na arte e da terapia formas de comunicação com pessoas que tem a mesma afinidade.

O programa também pode ser conferido via streaming.