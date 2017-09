programa > Destaques, Notícias > TVE e FM Cultura presentes na 16ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo

A TVE e a FM Cultura estarão presentes na 16ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo e na 8ª Jornadinha Nacional de Literatura. A cobertura diária, de segunda a sexta (2 a 6 de outubro), será feita pelo jornalista e escritor Luís Dill, patronável da Feira do Livro de Porto Alegre, pela jornalista Dalva Bavaresco e pelo cinegrafista Rogério Andrade, que trarão tudo o que vai acontecer no evento.

Na FM Cultura, a cobertura será através de boletins e entrevistas no Cultura na Mesa ao meio-dia. Já na TVE, as reportagens serão veiculadas no programa Estação Cultura, às 13h30, e com entradas ao vivo e entrevistas no Panorama, sempre a partir das 19h15.

A ampla cobertura do evento contará com a parceria da UPF TV, que ao longo dessa semana enviou matérias para a TVE com toda a preparação e os bastidores para a realização de um dos maiores eventos de literatura do Brasil. “A TVE possui a segunda maior cobertura de tevê aberta no Rio Grande do Sul. Por isso, é natural que estejamos presentes nos maiores e mais importantes eventos do nosso Estado”, afirma Orestes de Andrade Jr., presidente da Fundação Piratini, que administra a TVE e a FM Cultura.

Nesta quinta-feira (28/09), o Frente a Frente recebeu Miguel Rettenmaier, um dos coordenadores do evento. O programa reprisa no domingo às 15h30. O apoio cultural para realização dessa programação é da Universidade de Passo Fundo, a UPF.