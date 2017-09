programa > Notícias, TVE Esportes > TVE Esportes recebe o ex-jogador e atual diretor da base do Sport Club Internacional, Pedro Iarley

O TVE Esportes desta segunda (26/9), às 20h15, recebe o volante do Grêmio FBPA,Michel Santos; o campeão mundial e atual diretor da base do Sport Club Internacional, Pedro Iarley; e o jornalista da Band RS, Filipe Duarte. O programa também pode ser acompanhado via streaming e pelo Facebook da TVE.

A participação dos telespectadores pode ser feita pelo WhatsApp (51) 98451-6352 ou pelo Twitter com a #TVEesportes.