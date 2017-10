programa > Notícias, Programa Nação > 1º Fashion Black POA é destaque no Nação

O Nação desta sexta (6/10), às 23h, vai mostrar como foi o 1º Fashion Black POA. O evento é realizado por um grupo de criadoras negras gaúchas, apoiadas pela Casa de Cultura Mário Quintana, com coordenação e curadoria da jornalista e produtora cultural Camila de Moraes, a designer de moda Claudia Campos, a estilista Claudia Rosa e a caboverdeana socióloga e estilista Sadine Corrêa.

O 1º Fashion Black POA aconteceu nos dias 17, 18 e 19 de agosto e realizou debates, workshops, estandes, desfile e uma festa de abertura. Com convidados do cenário local e nacional, o evento surge com o objetivo de, além da troca de conhecimento, revelar profissionais da moda negra dando visibilidade aos seus serviços e produtos. Conectado com a indústria da moda, o Fashion Black POA permitiu que criadores da moda negra gaúcha apresentassem seus trabalhos para a sociedade e para um intercâmbio nacional entre pessoas que produzem a moda como vestuário, acessórios, calçados e possam mostrar suas coleções em desfile, debates, estandes e workshops.

O programa também pode ser conferido via streaming.