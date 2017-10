programa > Destaques, Notícias, TVE Esportes > TVE Esportes recebe representantes da dupla Grenal

TVE Esportes recebe representantes da dupla Grenal

O TVE Esportes desta segunda (2/10), às 20h15, recebe representantes da dupla Grenal. A apresentadora Christiane Matos media debate entre o lateral do Grêmio FBPA, Edilson; o bicampeão da Libertadores pelo Sport Club Internacional, Bolívar; e o jornalista da Band RS, Marcelo Salzano.

Além de ser conferido no canal 7, o programa também pode ser acompanhado via streaming pelo Facebook e pelo site da TVE.