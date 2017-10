programa > Curta TVE, Notícias > Curta TVE exibe o filme “Gestos”

Anna trabalha em uma livraria. Lucas de repente se vê muito interessado em livros. Esta é a trama de “Gestos”, a atração do Curta TVE desta quarta (11/10), às 22h30. Dirigida por Alberto Goldim e Júlia Cazarré, o filme é uma comédia romântica em que Charles Chaplin encontra a Nouvelle. Vague.

O curta foi vencedor do “Prêmio Aquisição TVE 2017”, que foi entregue no Festival de Cinema de Gramado. A realização é do Curso de Produção Audiovisual PUCRS

O programa também pode ser conferido via streaming.