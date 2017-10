programa > Curta TVE, Destaques, Notícias > Curta TVE ganha edições especiais do 45º Festival de Cinema de Gramado

Curta TVE ganha edições especiais do 45º Festival de Cinema de Gramado

A partir desta segunda-feira (02/10), o programa Curta TVE será exibido em edições especiais à meia-noite. A TVE vai mostrar os curtas-metragens que participaram da “Mostra Assembleia Legislativa de Curtas Gaúchos” no 45º Festival de Cinema de Gramado. Do total de 18 competidores, nove autorizaram a reprodução na emissora.

Nos dias 5 e 6, serão exibidos também os vencedores do “Prêmio Aquisição TVE 2017”, que durante o festival foram escolhidos por um júri técnico entre os concorrentes da mostra da Assembleia Legislativa. O vencedor foi “Gestos”, de Alberto Goldim e Júlia Cazarré, que receberam R$ 3 mil. Os jurados decidiram ainda dar uma menção honrosa, no valor de R$ 1,5 mil, para o curta “Sena, o fio em prosa”, de Marcelo da Rosa Costa e Cacá Sena. As premiações foram entregues no dia 20 de agosto, no Palácio dos Festivais, em Gramado, pelo presidente da Fundação Piratini, Orestes de Andrade Jr. “O Prêmio Aquisição é mais um incentivo da TVE para os jovens talentos do nosso Estado. Ele foi a cereja do bolo de uma grande cobertura feita pela TVE e pela FM Cultura na histórica edição deste ano do festival”, comenta.

A diretora de programação, Tatiana Forster, destaca que “com a exibição desses curtas, a TVE está contribuindo para a divulgação e também para a valorização do cinema gaúcho”. O Curta TVE especial Festival de Cinema de Gramado será exibido de 2 a 6 de outubro à meia-noite, com reprise na próxima semana, de 9 a 13, no mesmo horário. O apoio cultural é da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).