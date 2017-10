programa > Frente a Frente, Notícias, Programas > Frente a Frente recebe o curador do projeto Fronteiras do Pensamento

O cientista político Fernando Schüler, professor do Insper e curador do projeto Fronteiras do Pensamento é o entrevistado do Frente a Frente desta quinta (5/10), às 23h. A mediação é do jornalista Renato Martins com participação dos entrevistadores convidados Rosane de Oliveira, colunista do jornal Zero Hora; e Altair Nobre, editor da Revista Voto. O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (8/10), às 15h30.